Враг ударил по храму в Никополе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Никополе на Днепропетровщине вражескими обстрелами поврежден храм. Два человека получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
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«россияне в очередной раз подтвердили, что у них нет ничего святого. Из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе. Ранены два человека. 57-летний мужчина – на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина – госпитализирована», - сообщил Лысак.
Кроме храма, в городе повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач. Изуродованы четыре хозяйственные постройки, еще одна – уничтожена.
Он также сообщил, что последствия обстрела уточняются.
Добавим
В Камышевахе Запорожской области ракета врага попала рядом с храмом.