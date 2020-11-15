Тихановська выступила за отмену чемпионата мира по хоккею в Минске

Планировалось, что чемпионат пройдет в Минске и Риге в 2021 году. Ожидается, что решение о переносе или отмене будет принято в ближайшее время.

Как сообщал УНН, Тихановская призвала Европейский Союз расширить санкции в отношении режима Александра Лукашенко, госпредприятий Беларуси и приближенного к Лукашенко бизнеса. Оппозиционерка также объявила Народный трибунал и амнистию за захват власти Лукашенко.