Тихановська выступила за отмену чемпионата мира по хоккею в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, находясь с визитом в Латвии, обсудила с руководством страны отмену или перенос чемпионата мира по хоккею из Минска. Об этом говорится в ее заявлении в Telegram-канале, передает УНН.
Планировалось, что чемпионат пройдет в Минске и Риге в 2021 году. Ожидается, что решение о переносе или отмене будет принято в ближайшее время.
Как сообщал УНН, Тихановская призвала Европейский Союз расширить санкции в отношении режима Александра Лукашенко, госпредприятий Беларуси и приближенного к Лукашенко бизнеса. Оппозиционерка также объявила Народный трибунал и амнистию за захват власти Лукашенко.