Тіхановська виступила за скасування чемпіонату світу з хокею в Мінську

Планувалося, що чемпіонат пройде в Мінську і Ризі в 2021 році. Очікується, що рішення про перенесення або скасування буде прийнято найближчим часом.

Як повідомляв УНН, Тіхановська закликала Європейський Союз розширити санкції щодо режиму Олександра Лукашенка, держпідприємств Білорусі та наближеного до Лукашенка бізнесу. Опозиціонерка також оголосила Народний трибунал і амністію за захоплення влади Лукашенка.