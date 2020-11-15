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Тіхановська виступила за скасування чемпіонату світу з хокею в Мінську

Тіхановська виступила за скасування чемпіонату світу з хокею в Мінську

Київ • УНН

 • 14784 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська, перебуваючи з візитом у Латвії, обговорила з керівництвом країни скасування або перенесення чемпіонату світу з хокею з Мінська. Про це йдеться в її заяві в Telegram-каналі, передає УНН.

Планувалося, що чемпіонат пройде в Мінську і Ризі в 2021 році. Очікується, що рішення про перенесення або скасування буде прийнято найближчим часом.

Як повідомляв УНН, Тіхановська закликала Європейський Союз розширити санкції щодо режиму Олександра Лукашенка, держпідприємств Білорусі та наближеного до Лукашенка бізнесу. Опозиціонерка також оголосила Народний трибунал і амністію за захоплення влади Лукашенка.

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