Тихановская назвала террором похищение лидеров оппозиции

"Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова - это попытка сорвать работу Координационного Совета. Но это нас не остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов", - заявила Тихановская.

Как сообщалось, соратницу оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, члена президиума координационного совета оппозиции в Беларуси Марию Колесникову неизвестные посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении на глазах у очевидцев в центре Минска.

Напомним, Колесникова сказала, что Лукашенко нарушил закон Беларуси, обращаясь за помощью к Путину.

Также напомним, что в воскресенье в Беларуси задержали еще одного члена координационного совета.