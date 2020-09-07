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Тіхановська назвала терором викрадення лідерів опозиції

Київ • УНН

 • 14816 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що викрадення трьох членів Координаційної ради опозиції Марії Колесникової, Антона Роднєнкова та Івана Кравцова - це спроба зірвати роботу Координаційної Ради та залякати опозицію. Про це вона заявила через прессслужбу "Пул Первой", передає УНН.

Тіхановська назвала терором викрадення лідерів опозиції

"Режим займається терором, по-іншому це не назвеш. Викрадення Марії Колесникової, Антона Роднєнкова та Івана Кравцова - це спроба зірвати роботу Координаційної Ради. Але це нас не зупинить. Чим більше вони залякують, тим більше людей буде виходити на вулицю. Ми продовжимо боротьбу, будемо домагатися звільнення всіх ув'язнених і проведення нових чесних виборів", - заявила Тіхановська.

Як повідомлялося, соратницю опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської, члена президії координаційної ради опозиції в Білорусі Марію Колеснікову невідомі посадили в мікроавтобус з написом "Связь" і відвезли в невідомому напрямку на очах у очевидців в центрі Мінська.

Нагадаємо, Колеснікова сказала, що Лукашенко порушив закон Білорусі, звертаючись за допомогою до Путіна.

Також нагадаємо, що в неділю в Білорусі затримали ще одного члена координаційної ради.

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