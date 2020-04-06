Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом

Тест четырехлетней малайской тигрицы по кличке Надиа оказался положительным. Его результаты подтвердили в Национальной ветеринарной службе министерства сельского хозяйства США, куда были направлены анализы. По данным министерства, это первый известный в мире случай заражения тигра и первый подтвержденный случай заражения животного в Соединенных Штатах.

“В настоящее время нет никаких доказательств того, что животные могут распространять вирус среди людей или что они могут быть источником инфекции в Соединенных Штатах”, — цитирует AP сотрудника ведомства Джейн Руни.

Заболевания подозревают еще у нескольких животных — еще одной тигрицы, двух амурских тигров и трех африканских львов. В них начался сухой кашель, также снизился аппетит, но специалисты отмечают, что в целом животные чувствуют себя хорошо.

NBC со ссылкой на заявление зоопарке сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, которій за ней ухаживал. Сам сотрудник или не знал, что инфицирован, или у него болезнь проходила бессимптомно. В зоопарке ввели необходимые меры профилактики для персонала, животные находятся под наблюдением ветеринаров.

Неизвестно, как COVID-19 будет развиваться у крупных представителей семейства кошачьих, так как различные виды могут по-разному реагировать на новую инфекцию, однако в зоопарке надеются, что животные поправятся.

В WCS рассказали, что специалисты также взяли анализы у снежных барсов, гепардов, дымчатого леопарда, амурского леопарда, пумы и сервала, которые также содержатся в этом зоопарке. Ни у кого из них признаков инфекции не нашли.

В организации также отметили, что в США сейчас каких-либо доказательств заражения человека коронавирусом от животных, в том числе домашних, обнаружено не было.

Все зоопарки Нью-Йорка закрыты для посетителей с 16 марта.

Напомним, по состоянию на вечер 5 апреля в Украине подтверждены 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.