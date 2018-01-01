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The Washington Post: уровень добычи нефти в США почти достиг рекордных показателей

Киев • УНН

 • 8854 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Уровень добычи “черного золота” в США почти достиг рекордных показателей в 2017 году, составив в среднем 9,6 миллионов баррелей в день. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post, передает УНН.

The Washington Post: уровень добычи нефти в США почти достиг рекордных показателей

Одно из самых авторитетных изданий в мире напомнил, что всего нефти в США добывали в 1970 году — более 10 миллионов баррелей в день.

По информации WP, повышение объемов добычи произошло, прежде всего, вследствие усовершенствования технологии разработки битуминозных сланцев. “Для получения прибыли от производства сланцевой нефти необходимо, чтобы мировые цены на нефть колебались в пределах от 55 до 60 долларов США за баррель, — продолжает The Washington Post. — Рост же мировой экономики и ограничения добычи нефти, установленные Россией и странами ОПЕК, способствовали тому, что цены на нефть превышали 60 долларов за баррель”.

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“Крупные месторождения сланцевой нефти находятся в штатах Техас, Монтана, Северная Дакота, Оклахома, Колорадо, Вайоминг, в некоторых районах штата Небраска”, — отмечает газета. Кроме того, подписанный 22 декабря прошлого года президентом Дональдом Трампом законопроект о налоговой реформе открывает двери для разработки нефтяных месторождений в Арктическом национальном заповеднике на Аляске, добавляет издание.

“Повышение в США среднего уровня добычи до 10 млн баррелей в день казалось невозможным еще несколько лет назад, — указывает The Washington Post. — Да, в сентябре 2005 года добывалось 3,8 миллионов баррелей в день, в сентябре 2008 года — столько же”.

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Как подчеркивает газета, “ежедневная потребность США в нефтепродуктах составляет почти 20 млн баррелей”. “Рост добычи не превращает США в страну, которая не зависит от импорта нефти, но сейчас у нас есть много недорогого природного газа и нефти. И мы уже начали экспортировать газ”, - приводит издание слова вице-президента вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Фрэнка Веррастро.

Напомним, по словам двух высокопоставленных западноевропейских источников в сфере безопасности, российские танкеры поставляли топливо в Северную Корею не менее трех раз за последние месяцы, перевозя его морем в обход санкций Совета Безопасности ООН. В пресс-службе МИД РФ, комментируя сообщения СМИ сообщили, что Россия соблюдает режим санкций в отношении КНДР в полном объеме.

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