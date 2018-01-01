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The Washington Post: рівень видобутку нафти у США майже досяг рекордних показників

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Рівень видобутку "чорного золота" в США майже досяг рекордних показників у 2017 році, склавши у середньому 9,6 млн барелів на день. Про це у понеділок повідомила газета The Washington Post, передає УНН.

The Washington Post: рівень видобутку нафти у США майже досяг рекордних показників

Одне з найбільш авторитетних виданнь у світі нагадало, що найбільше нафти у США добували у 1970 році — понад 10 мільйонів барелів на день.

За інформацією WP, підвищення обсягів видобутку відбулося, насамперед, унаслідок удосконалення технології розробки бітумінозних сланців. “Для отримання прибутку від виробництва сланцевої нафти необхідно, щоб світові ціни на нафту коливалися в межах від 55 до 60 доларів США за барель, — продовжує The Washington Post. — Зростання ж світової економіки і обмеження видобутку, встановлені Росією і країнами ОПЕК, сприяли тому, що ціни на нафту перевищували 60 доларів за барель”.

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“Великі родовища сланцевої нафти знаходяться в штатах Техас, Монтана, Північна Дакота, Оклахома, Колорадо, Вайомінг, в деяких районах штату Небраска”, — відзначає газета. Крім того, підписаний 22 грудня минулого року президентом Дональдом Трампом законопроект про податкову реформу відкриває двері для розробки нафтових родовищ в Арктичному національному заповіднику на Алясці, додає видання.

“Підвищення в США середнього рівня видобутку до 10 млн барелів на день здавалося неможливим ще декілька років тому, — вказує The Washington Post. — Так, у вересні 2005 році видобувалося 3,8 млн барелів на день, у вересні 2008 року — стільки ж”.

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Як підкреслює газета, “щоденна потреба США в нафтопродуктах становить майже 20 млн барелів”. “Зростання видобутку не перетворює США в країну, яка не залежить від імпорту нафти, але зараз у нас є багато недорогих природного газу і нафти. І ми вже почали експортувати газ”, — наводить видання слова віце-президента вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Френка Веррастро.

Нагадаємо, за словами двох високопоставлених західноєвропейських джерел в сфері безпеки, російські танкери поставляли паливо в Північну Корею не менше трьох разів за останні місяці, перевозячи його морем в обхід санкцій Ради Безпеки ООН. У прес-службі МЗС РФ, коментуючи повідомлення ЗМІ, повідомили, що Росія дотримується режиму санкцій щодо КНДР у повному обсязі. 

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