The Times: Россию могут дисквалифицировать с Олимпиады-2020 в Токио

Речь идет о ситуации вокруг обвинений в адрес прыгуна в высоту Данила Лысенко. Его заподозрили в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов. Пропустив несколько допинг-тестов в прошлом году, спортсмен предоставил поддельные документы, согласно которым был болен и не мог явиться на проверки.

Источники издания, знакомые с ходом расследования этого дела, сообщили, что адрес клиники, выдавшей справку, был фальшивым. По указанному адресу, утверждают они, находится разрушенное здание. “Клиника была выдуманной — от регистрационных номеров до фальшивых имен врачей и липовых документов. Здесь (по этому адресу) нет клиники”, — приводит газета слова своего источника.

Подозрения падают и на представителей Федерации легкой атлетики России, которые могли таким образом намеренно замаскировать допинговые нарушения Лысенко, чтобы избежать проверок и помочь ему выиграть “золото” на грядущей Олимпиаде, пишет издание.

Источник уверен, что, если обвинения будут доказаны, российских спортсменов отстранят от Олимпиады в Токио.

Сообщения об угрозе отстранения россиян от Олимпиады в Токио поступают на фоне заседания совета Международной федерации легкой атлетики (IAAF), где должен будет рассматриваться вопрос восстановления ВФЛА, членство которой было приостановлено еще в ноябре 2015 года. Заседание должно состояться 8-9 июня в Монако.

Ранее стало известно, что зимой вице-спикер Госдумы исключал возможность запрета российского флага на Олимпиаде-2020.