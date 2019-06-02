The Times: Росію можуть дискваліфікувати з Олімпіади-2020 у Токіо

КИЇВ. 2 червня. УНН. Росія може зіткнутися з можливим усуненням з Олімпійських ігор 2020 року в Токіо на тлі нового допінгового скандалу. Про це повідомляє в неділю The Times з посиланням на свої джерела, пише УНН з посиланням на відповідний матеріал.