The Times: Росію можуть дискваліфікувати з Олімпіади-2020 у Токіо
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Росія може зіткнутися з можливим усуненням з Олімпійських ігор 2020 року в Токіо на тлі нового допінгового скандалу. Про це повідомляє в неділю The Times з посиланням на свої джерела, пише УНН з посиланням на відповідний матеріал.
Йдеться про ситуацію навколо звинувачень на адресу стрибуна у висоту Данила Лисенко. Його запідозрили в дачі неправдивих свідчень у справі про пропуск допінг-тестів. Пропустивши декілька допінг-тестів у минулому році, спортсмен надав підроблені документи, згідно з якими був хворий і не міг з’явитися на перевірки.
Джерела видання, знайомі з ходом розслідування цієї справи, повідомили, що адреса клініки, що видала довідку, була фальшивою. За вказаною адресою, стверджують вони, знаходиться зруйнована будівля. “Клініка була вигаданою — від реєстраційних номерів до фальшивих імен лікарів і липових документів. Тут (за цією адресою) немає клініки”, — наводить газета слова свого джерела.
Підозри падають і на представників Федерації легкої атлетики Росії, які могли таким чином навмисно замаскувати допінгові порушення Лисенко, щоб уникнути перевірок і допомогти йому виграти “золото” на прийдешній Олімпіаді, пише видання.
Джерело впевнене, що, якщо звинувачення будуть доведені, російських спортсменів відсторонять від Олімпіади в Токіо.
Повідомлення про загрозу усунення росіян від Олімпіади в Токіо надходять на тлі засідання ради Міжнародної федерації легкої атлетики (IAAF), де має буде розглядатися питання відновлення ВФЛА, членство якої було призупинено ще в листопаді 2015 року. Засідання має відбутися 8-9 червня в Монако.
Раніше стало відомо, що взимку віце-спікер Держдуми виключав можливість заборони російського прапора на Олімпіаді-2020.