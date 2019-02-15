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Віце-спікер Держдуми виключає можливість заборони російського прапора на Олімпіаді-2020

Віце-спікер Держдуми виключає можливість заборони російського прапора на Олімпіаді-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Перший віце-спікер Держдуми і почесний президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Олександр Жуков вважає, що на сьогоднішній день немає підстав для заборони російського прапора на літніх Олімпійських іграх в Токіо в 2020 році, передає УНН з посиланням на його коментар для федеральних ЗМІ РФ.

“На сьогоднішній день немає підстав для цього”, — сказав Жуков.

Спортсмени збірної Росії виступали на зимовій Олімпіаді-2018 в південнокорейському Пхьончхані під нейтральним прапором. Таке рішення виніс Міжнародний олімпійський комітет (МОК). Крім цього, на літніх Олімпійських іграх 2016 року, які проходили в Ріо-де-Жанейро, російська команда була представлена ​​в урізаному варіанті — в змаганнях з легкої атлетики участь прийняла тільки Дарина Клішина, а збірну з важкої атлетики відсторонили від змагань в повному складі.

Літні Олімпійські ігри 2020 року пройдуть в столиці Японії з 24 липня по 9 серпня, Паралімпійські — з 25 серпня по 6 вересня.

Як зазначав УНН, WADA не виключає можливість відсторонення Росії від Олімпійських ігор у Токіо.

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