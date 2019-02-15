Віце-спікер Держдуми виключає можливість заборони російського прапора на Олімпіаді-2020

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Перший віце-спікер Держдуми і почесний президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Олександр Жуков вважає, що на сьогоднішній день немає підстав для заборони російського прапора на літніх Олімпійських іграх в Токіо в 2020 році, передає УНН з посиланням на його коментар для федеральних ЗМІ РФ.