Віце-спікер Держдуми виключає можливість заборони російського прапора на Олімпіаді-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Перший віце-спікер Держдуми і почесний президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Олександр Жуков вважає, що на сьогоднішній день немає підстав для заборони російського прапора на літніх Олімпійських іграх в Токіо в 2020 році, передає УНН з посиланням на його коментар для федеральних ЗМІ РФ.
“На сьогоднішній день немає підстав для цього”, — сказав Жуков.
Спортсмени збірної Росії виступали на зимовій Олімпіаді-2018 в південнокорейському Пхьончхані під нейтральним прапором. Таке рішення виніс Міжнародний олімпійський комітет (МОК). Крім цього, на літніх Олімпійських іграх 2016 року, які проходили в Ріо-де-Жанейро, російська команда була представлена в урізаному варіанті — в змаганнях з легкої атлетики участь прийняла тільки Дарина Клішина, а збірну з важкої атлетики відсторонили від змагань в повному складі.
Літні Олімпійські ігри 2020 року пройдуть в столиці Японії з 24 липня по 9 серпня, Паралімпійські — з 25 серпня по 6 вересня.
Як зазначав УНН, WADA не виключає можливість відсторонення Росії від Олімпійських ігор у Токіо.