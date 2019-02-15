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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 61612 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 82237 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 130503 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130344 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129780 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125039 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160818 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141428 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145280 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Вице-спикер Госдумы исключает возможность запрета российского флага на Олимпиаде-2020

Киев  •  УНН

 • 8802 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Первый вице-спикер Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что на сегодняшний день нет оснований для запрета российского флага на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году, передает УНН со ссылкой на его комментарий для федеральных СМИ РФ.

“На сегодняшний день нет оснований для этого”, — сказал Жуков.

Спортсмены сборной России выступали на зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане под нейтральным флагом. Такое решение вынес Международный олимпийский комитет (МОК). Кроме этого, на летних Олимпийских играх 2016 года, проходивших в Рио-де-Жанейро, российская команда была представлена в урезанном варианте — в соревнованиях по легкой атлетике участие приняла только Дарья Клишина, а сборную по тяжелой атлетике отстранили от соревнований в полном составе.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в столице Японии с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские — с 25 августа по 6 сентября.

Как отмечал УНН, WADA не исключает возможность отстранения России от Олимпийских игр в Токио.

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