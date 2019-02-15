Вице-спикер Госдумы исключает возможность запрета российского флага на Олимпиаде-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Первый вице-спикер Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что на сегодняшний день нет оснований для запрета российского флага на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году, передает УНН со ссылкой на его комментарий для федеральных СМИ РФ.
“На сегодняшний день нет оснований для этого”, — сказал Жуков.
Спортсмены сборной России выступали на зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане под нейтральным флагом. Такое решение вынес Международный олимпийский комитет (МОК). Кроме этого, на летних Олимпийских играх 2016 года, проходивших в Рио-де-Жанейро, российская команда была представлена в урезанном варианте — в соревнованиях по легкой атлетике участие приняла только Дарья Клишина, а сборную по тяжелой атлетике отстранили от соревнований в полном составе.
Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в столице Японии с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские — с 25 августа по 6 сентября.
Как отмечал УНН, WADA не исключает возможность отстранения России от Олимпийских игр в Токио.