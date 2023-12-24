Tesla представила следующее поколение человекоподобного робота
Киев • УНН
Tesla представляет робота Optimus Gen 2, предназначенного для работы в различных отраслях промышленности; он легче, быстрее и проворнее своего предшественника.
Компания Tesla Илона Маска представила следующее поколение своего робота под названием Optimus Gen 2, который может помогать людям в различных сферах, таких как производство, строительство, здравоохранение и развлечения, передает FOX News, пишет УНН.
Детали
Недавно компания Tesla представила последнюю версию своего робота под названием Optimus Gen 2, который легче, быстрее, плавнее и мощнее, чем его предшественник.
Отмечается, что Optimus Gen 2 - это второе поколение робота-гуманоида Tesla . Он создан как машина общего назначения, которая может помогать людям в различных сферах, таких как производство, строительство, здравоохранение и развлечения.
Робот имеет высоту 180 см и весит 54,8 кг, что на 900 граммов легче, чем предыдущая версия. Он может двигаться со скоростью 8 миль/ч, что на 30% быстрее, чем раньше. Он имеет 35 степеней свободы, что означает, что он может двигать своими суставами в разных направлениях и под разными углами. Благодаря новым рукам, ногам, шее и телу он также имеет более похожий на человеческий вид и движения.
Руки робота имеют 11 степеней свободы и оснащены тактильными датчиками и более быстрыми приводами, которые позволяют ему манипулировать объектами с большей точностью и ловкостью.
Ноги робота имеют более естественную форму, а также датчики силы/крутящего момента и шарнирные пальцы, которые позволяют ему лучше балансировать и ходить более плавно.
Также шея робота имеет две степени свободы и может наклонять и поворачивать голову, что придает ему большей выразительности и гибкости. Корпус робота имеет встроенную электронику и электропроводку.
Напомним,
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