Tesla представила следующее поколение человекоподобного робота

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  249647 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  217179 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  172890 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  166957 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  202149 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  206313 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  165441 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  149792 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  145761 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  132819 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  121914 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
21 декабря  •  113547 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
21 декабря  •  103830 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  147037 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  144075 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
tesla-predstavila-sleduyushchee-pokolenie-chelovekopodobnogo-robota

Tesla представила следующее поколение человекоподобного робота

Киев  •  УНН

24 декабрь 2023, 18:30  •  4229 просмотра

Read in English

Tesla представляет робота Optimus Gen 2, предназначенного для работы в различных отраслях промышленности; он легче, быстрее и проворнее своего предшественника.

Компания Tesla Илона Маска представила следующее поколение своего робота под названием Optimus Gen 2, который может помогать людям в различных сферах, таких как производство, строительство, здравоохранение и развлечения, передает FOX News, пишет УНН.

Детали

Недавно компания Tesla представила последнюю версию своего робота под названием Optimus Gen 2, который легче, быстрее, плавнее и мощнее, чем его предшественник.

Отмечается, что Optimus Gen 2 - это второе поколение робота-гуманоида Tesla . Он создан как машина общего назначения, которая может помогать людям в различных сферах, таких как производство, строительство, здравоохранение и развлечения.

Робот имеет высоту 180 см и весит 54,8 кг, что на 900 граммов легче, чем предыдущая версия. Он может двигаться со скоростью 8 миль/ч, что на 30% быстрее, чем раньше. Он имеет 35 степеней свободы, что означает, что он может двигать своими суставами в разных направлениях и под разными углами. Благодаря новым рукам, ногам, шее и телу он также имеет более похожий на человеческий вид и движения.

Руки робота имеют 11 степеней свободы и оснащены тактильными датчиками и более быстрыми приводами, которые позволяют ему манипулировать объектами с большей точностью и ловкостью.

Ноги робота имеют более естественную форму, а также датчики силы/крутящего момента и шарнирные пальцы, которые позволяют ему лучше балансировать и ходить более плавно.

Также шея робота имеет две степени свободы и может наклонять и поворачивать голову, что придает ему большей выразительности и гибкости. Корпус робота имеет встроенную электронику и электропроводку.

Напомним,

В 2022 году Илон Маск продемонстрировал последнюю версию робота-гуманоида Маск продемонстрировал последнюю версию робота-гуманоида, который, по словам самого богатого человека в мире, как-то сможет искоренить бедность.

Илон Маск "заинтересован" в аргентинском литии, а также откроет в стране сервис Starlink - президент Милей24 декабрь 2023, 17:07 • 16071 просмотр

Павел Башинский

Павел Башинский

Технологии
Tesla представила наступне покоління людиноподібного робота
Tesla unveils next generation of humanoid robot
Новости по теме

Tesla представила следующее поколение человекоподобного робота

Tesla представляет робота Optimus Gen 2, предназначенного для работы в различных отраслях промышленности; он легче, быстрее и проворнее своего предшественника.

Технологии •   •  4229 просмотра
Tesla представила следующее поколение человекоподобного робота

Майя Санду во второй раз будет баллотироваться на пост президента Молдовы в 2024 году

Лидер Молдовы Майя Санду объявила, что будет баллотироваться на второй срок на посту президента Молдовы и настаивает на проведении референдума о членстве в ЕС.

Новости Мира •   •  7205 просмотра
Майя Санду во второй раз будет баллотироваться на пост президента Молдовы в 2024 году

Легендарный "Щедрик" в центре Киева: пограничники накануне Рождества исполнили известную композицию Леонтовича

В Киеве на Софийской площади пограничники исполнили знаковую украинскую колядку "Щедрик": бывший преподаватель музыкального искусства, а ныне - охранник границы, а также военнослужащая Мария, которая до полномасштабного вторжения осуществляла проверку документов в крупнейшем аэропорту Украины.

Культура •   •  9560 просмотра
Легендарный "Щедрик" в центре Киева: пограничники накануне Рождества исполнили известную композицию Леонтовича

Бывший главнокомандующий НАТО, в праздничное рождественское время обратился с просьбой об увеличении помощи Украине

Адмирал Джеймс Ставридис призывает увеличить военную помощь Украине, подчеркивая справедливость в этом деле и выражая обеспокоенность по поводу выполнения обязательств союзниками.

Война •   •  15981 просмотра
Бывший главнокомандующий НАТО, в праздничное рождественское время обратился с просьбой об увеличении помощи Украине

Илон Маск "заинтересован" в аргентинском литии, а также откроет в стране сервис Starlink - президент Милей

Илон Маск проявил интерес к аргентинскому литию, и его спутниковый интернет-сервис Starlink планирует запустить работу в стране в 2024 году. Президент Хавьер Милей ищет правовые рамки для управления ресурсами.

Экономика •   •  16071 просмотра
Илон Маск "заинтересован" в аргентинском литии, а также откроет в стране сервис Starlink - президент Милей

В 2024 году во Франции начнет работу артиллерийская Коалиция в поддержку Украины - Минобороны

В 2024 году в Париже начнется Артиллерийская коалиция в поддержку Украины, которая сосредоточится на усилении огневой мощи с помощью таких систем, как "Цезарь".

Война •   •  25283 просмотра
В 2024 году во Франции начнет работу артиллерийская Коалиция в поддержку Украины - Минобороны

"Вера в победу света над тьмой" - Залужный поздравил с праздником Рождества Христова

Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, поздравил защитников и защитниц с Рождеством Христовым, отметив надежду и победу света над тьмой.

Общество •   •  23249 просмотра
"Вера в победу света над тьмой" - Залужный поздравил с праздником Рождества Христова

Вифлеем отказался проводить торжества к Рождеству из-за войны в секторе Газа

В Вифлееме отменили рождественские празднования, включая ярмарку и колядки, в знак солидарности с Газой. Вместо этого была представлена инсталляция "Рождество под руинами".

Новости Мира •   •  20177 просмотра
Вифлеем отказался проводить торжества к Рождеству из-за войны в секторе Газа

"Свет становится сильнее" - Зеленский обратился к украинцам, поздравляя с Рождеством по новому календарю

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым, символизируя растущий дневной свет как победу света над тьмой. Он отметил общую цель - победу и свободу Украины.

Общество •   •  21719 просмотра
"Свет становится сильнее" - Зеленский обратился к украинцам, поздравляя с Рождеством по новому календарю

ООН призывает спасти 185 беженцев рохинджа, которые дрейфуют в Индийском океане

ООН призывает спасти 185 беженцев рохинджа на море; сообщается о критическом состоянии, один погибший.

Новости Мира •   •  22955 просмотра
ООН призывает спасти 185 беженцев рохинджа, которые дрейфуют в Индийском океане