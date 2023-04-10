Tesla планирует построить новый завод по производству аккумуляторов в Шанхае
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В компании Илона Маска заявили, что их производство будет расширено на Китай. Поскольку планируется строительство нового завода по производству крупногабаритных аккумуляторов, передает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Такой завод в Шанхае сможет производить 10 000 аккумуляторов Megapack в год.
Megapack – это очень габаритная батарея, которую можно использовать для стабилизации энергосистемы и предотвращения перебоев в подаче электроэнергии.
Напомним, что Tesla уже имеет завод Megapack в Калифорнии, который также производит 10 000 устройств в год.
В своем Twitter Маск написал, что новый завод в Китае будет дополнением к заводу Tesla в США.
По сообщению китайского государственного СМИ Синьхуа, строительные работы на новом заводе Megapack в Китае, начнутся в конце этого года, а производство аккумуляторов должно начаться к лету 2024 года.
Дополнение
Китай является крупнейшим производителем аккумуляторов, которые Tesla сможет использовать для увеличения производства и снижения затрат.
В прошлом году администрация Президента США Джо Байдена запретила американским технологическим фирмам, получающим федеральное финансирование, строить объекты "передовых технологий" в Китае в течение 10 лет.
В августе Байден подписал закон о выделении 280 миллиардов долларов на высокотехнологичное производство и научные исследования на фоне опасений, что США уступят свое технологическое преимущество Китаю.
В 2019 году Tesla открыла свой первый завод за пределами США в Шанхае. В настоящее время завод выпускает 22 000 автомобилей в неделю.
Tesla также производит автомобили недалеко от Берлина в Германии и объявила о планах строительства еще одного зарубежного завода в городе Монтеррее, который находиться в Мексике.