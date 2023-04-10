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Tesla планує побудувати новий завод з виробництва акумуляторів у Шанхаї

Tesla планує побудувати новий завод з виробництва акумуляторів у Шанхаї

Київ • УНН

 • 928578 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. У компанії Ілона Маска заявили, що їх виробництво розширюється на Китай. Оскільки планується будівництво нового заводу із виробництва великогабаритних акумуляторів, передає УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Такий завод у Шанхаї зможе виробляти 10 000 акумуляторів Megapack на рік.

Megapack – це дуже габаритна батарея, яку можна використовувати для стабілізації енергосистеми та запобігання перебоям у подачі електроенергії.

Нагадаємо, що Tesla вже має завод Megapack у Каліфорнії, який також виробляє 10 000 пристроїв на рік.

У своєму Twitter Маск написав, що новий завод у Китаї буде доповненням до заводу Tesla у США.

За повідомленням китайського державного ЗМІ Сіньхуа, будівельні роботи на новому заводі Megapack у Китаї, розпочнуться наприкінці цього року, а виробництво акумуляторів має розпочатися до літа 2024 року.

Доповнення

Китай є найбільшим виробником акумуляторів, які Tesla зможе використовувати для збільшення виробництва та зниження витрат.

Минулого року адміністрація Президента США Джо Байдена заборонила американським технологічним фірмам, які отримують федеральне фінансування, будувати об'єкти "передових технологій" у Китаї упродовж 10 років.

У серпні Байден підписав закон про виділення 280 мільярдів доларів на високотехнологічне виробництво та наукові дослідження на тлі побоювань, що США поступляться своєю технологічною перевагою Китаю.

У 2019 році Tesla відкрила свій перший завод за межами США у Шанхаї. В цей час завод випускає 22 000 автомобілів на тиждень.

Tesla також виробляє автомобілі недалеко від Берліна в Німеччині та оголосила про плани будівництва ще одного закордонного заводу в місті Монтерреї, що у Мексиці.

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