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Теща одиозного радикала Рыбалки за полгода увеличила свой автопарк на четыре автомобиля

Киев • УНН

 • 12135 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Теща народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки - Ольга Байбородина - обладает шестью автомобилями. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра МВД, передает УНН.

Теща одиозного радикала Рыбалки за полгода увеличила свой автопарк на четыре автомобиля

Так, Байбородина владеет KIA Rio и Nissan Almera 2007 года выпуска, Nissan X-Trail (2004), Chevrolet Aveo (2005), Chevrolet Aveo (2006), Hyundai Getz (2007). Последние четыре автомобиля теща нардепа зарегистрировала в 2019 году - в январе, апреле, мае и июне текущего года соответственно.

Стоит отметить, что Байбородиной принадлежит сеть автошкол "АвтоЛеди", в которых инструкторами по вождению работают только женщины.

Напомним, жена Рыбалки - Анастасия Байбородина, владеет Porsche Panamera 2017 года выпуска.

Также напомним, что Рыбалка не попал в списки партии Ляшко, и поэтому выдвигает свою кандидатуру на парламентские выборы по мажоритарному округу 107 в Луганской области.

Украинские Национальные Новости

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