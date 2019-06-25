Теща одиозного радикала Рыбалки за полгода увеличила свой автопарк на четыре автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Теща народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки - Ольга Байбородина - обладает шестью автомобилями. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра МВД, передает УНН.
Так, Байбородина владеет KIA Rio и Nissan Almera 2007 года выпуска, Nissan X-Trail (2004), Chevrolet Aveo (2005), Chevrolet Aveo (2006), Hyundai Getz (2007). Последние четыре автомобиля теща нардепа зарегистрировала в 2019 году - в январе, апреле, мае и июне текущего года соответственно.
Стоит отметить, что Байбородиной принадлежит сеть автошкол "АвтоЛеди", в которых инструкторами по вождению работают только женщины.
Напомним, жена Рыбалки - Анастасия Байбородина, владеет Porsche Panamera 2017 года выпуска.
Также напомним, что Рыбалка не попал в списки партии Ляшко, и поэтому выдвигает свою кандидатуру на парламентские выборы по мажоритарному округу 107 в Луганской области.