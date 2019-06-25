Теща одіозного радикала Рибалки за півроку збільшила свій автопарк на чотири автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Теща народного депутата від РПЛ Сергія Рибалки - Ольга Байбородіна - володіє шістьма автомобілями. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру МВС, передає УНН.
Так, Байбородіна володіє KIA Rio і Nissan Almera 2007 року випуску, Nissan X-Trail (2004), Chevrolet Aveo (2005), Chevrolet Aveo (2006), Hyundai Getz (2007). Останні чотири автомобілі теща нардепа зареєструвала в 2019 році - у січні, квітні, травні та червні поточного року відповідно.
Варто відзначити, що Байбородіній належить мережа автошкіл "АвтоЛеді", у яких інструкторами з водіння працюють лише жінки.
Нагадаємо, дружина Рибалки - Анастасія Байбородіна, володіє Porsche Panamera 2017 року випуску.
Також нагадаємо, що Рибалка не потрапив до списків партії Ляшка, і тому висуває свою кандидатуру на парламентські вибори по мажоритарному округу 107 в Луганській області.