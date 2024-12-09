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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Террористы устанавливают "ящики доносов" в школах на захваченных территориях

Террористы устанавливают "ящики доносов" в школах на захваченных территориях

Киев  •  УНН

 • 485 просмотра

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На временно оккупированных территориях в школах появились ящики для анонимных доносов на "нелояльных" учеников и учителей. Оккупационные власти вынуждают администрации школ передавать полученные доносы в ФСБ.

На временно оккупированных территориях вражеские войска активно вводят новые репрессивные методы, превращая образовательные учреждения в инструмент контроля. Об этом сообщает центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В школах начали устанавливать ящики для анонимных доносов, куда ученики могут сообщать о "нелояльных" одноклассниках, учителях или даже собственных родителях. 

Оккупационные власти продвигают эти действия как часть "борьбы с экстремизмом", проводя специальные лекции, на которых представители правоохранительных органов прибегают к психологическому давлению, чтобы привлечь детей к сотрудничеству. Школьные администрации, в свою очередь, обязуются передавать полученные доносы в ФСБ, что позволяет формировать списки так называемых "нелояльных" граждан. 

Захватчики провалили рекрутинговую кампанию на ТОТ-сопротивление5 дек. 2024, 23:23 • 17332 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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