Террористы устанавливают "ящики доносов" в школах на захваченных территориях
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях в школах появились ящики для анонимных доносов на "нелояльных" учеников и учителей. Оккупационные власти вынуждают администрации школ передавать полученные доносы в ФСБ.
На временно оккупированных территориях вражеские войска активно вводят новые репрессивные методы, превращая образовательные учреждения в инструмент контроля. Об этом сообщает центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
В школах начали устанавливать ящики для анонимных доносов, куда ученики могут сообщать о "нелояльных" одноклассниках, учителях или даже собственных родителях.
Оккупационные власти продвигают эти действия как часть "борьбы с экстремизмом", проводя специальные лекции, на которых представители правоохранительных органов прибегают к психологическому давлению, чтобы привлечь детей к сотрудничеству. Школьные администрации, в свою очередь, обязуются передавать полученные доносы в ФСБ, что позволяет формировать списки так называемых "нелояльных" граждан.
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