Захватчики провалили рекрутинговую кампанию на ТОТ-сопротивление
Киев • УНН
Россия провалила план набора 10 тысяч украинцев с оккупированных территорий в свою армию на 2024 год. По состоянию на декабрь удалось завербовать лишь 4 тысячи человек, преимущественно с территорий, оккупированных с 2014 года.
россияне не смогли набрать запланированное на 2024 год количество украинцев с временно оккупированных территориях в ряды своей армии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Враг планировал набрать в ряды своей армии 10 тыс. украинцев из вот в течение 2024 года, но эти планы реализовать не смогли из-за нежелания местных воевать с Родиной. Не помогло Кремлю даже повышение разовой выплаты с 200 до 400 тыс. рублей,
Детали
По состоянию на начало декабря россиянам удалось рекрутировать около 4 тыс. украинцев и подавляющее большинство из них проживает на территориях оккупированных с 2014 года. Такие низкие показатели стали причиной проверок в оккупационных администрациях, по результатам которых в Кремле анонсировали "кадровые решения".
Напомним
россияне перенесли Введение обязательного страхования на оккупированных территориях на 2026 год из-за низкой паспортизации. Уровень получения российских паспортов едва превышает 50% населения ТОТ, несмотря на давление.