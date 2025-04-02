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Террористы обстреляли Днепропетровщину: ранена гражданская женщина

Киев • УНН

 • 11893 просмотра

Вражеские войска обстреляли Никопольщину из артиллерии и дронов-камикадзе. Ранена 48-летняя женщина, поврежден дом. ПВО сбила вражеский беспилотник.

Террористы обстреляли Днепропетровщину: ранена гражданская женщина

Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину, в результате чего пострадал гражданский человек. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Следовательно, по информации, под ударом оказались райцентр и Марганецкая громада Никопольщины. Враг применил артиллерию и дроны-камикадзе, сбрасывая взрывчатку с воздуха. 

Из-за данной агрессии ранения получила 48-летняя местная жительница. Медики оказали ей необходимую помощь, госпитализация не понадобилась. 

Обстрелы повредили частный дом и хозяйственную постройку. В то же время силы противовоздушной обороны области уничтожили один из вражеских беспилотников. 

Напомним

Воздушные Силы ранее предупреждали об обнаружении вражеских БпЛА в Днепропетровской области.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
Днепропетровская область
Военно-воздушные силы Украины
Украина
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