Террористы обстреляли Днепропетровщину: ранена гражданская женщина

Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину, в результате чего пострадал гражданский человек. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Следовательно, по информации, под ударом оказались райцентр и Марганецкая громада Никопольщины. Враг применил артиллерию и дроны-камикадзе, сбрасывая взрывчатку с воздуха.

Из-за данной агрессии ранения получила 48-летняя местная жительница. Медики оказали ей необходимую помощь, госпитализация не понадобилась.

Обстрелы повредили частный дом и хозяйственную постройку. В то же время силы противовоздушной обороны области уничтожили один из вражеских беспилотников.

Напомним

Воздушные Силы ранее предупреждали об обнаружении вражеских БпЛА в Днепропетровской области.