Террористы обстреляли Днепропетровщину: ранена гражданская женщина
Киев • УНН
Вражеские войска обстреляли Никопольщину из артиллерии и дронов-камикадзе. Ранена 48-летняя женщина, поврежден дом. ПВО сбила вражеский беспилотник.
Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину, в результате чего пострадал гражданский человек. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Следовательно, по информации, под ударом оказались райцентр и Марганецкая громада Никопольщины. Враг применил артиллерию и дроны-камикадзе, сбрасывая взрывчатку с воздуха.
Из-за данной агрессии ранения получила 48-летняя местная жительница. Медики оказали ей необходимую помощь, госпитализация не понадобилась.
Обстрелы повредили частный дом и хозяйственную постройку. В то же время силы противовоздушной обороны области уничтожили один из вражеских беспилотников.
Напомним
Воздушные Силы ранее предупреждали об обнаружении вражеских БпЛА в Днепропетровской области.