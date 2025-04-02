Терористи обстріляли Дніпропетровщину: поранено цивільну жінку
Київ • УНН
Ворожі війська обстріляли Нікопольщину з артилерії та дронів-камікадзе. Поранено 48-річну жінку, пошкоджено будинок. ППО збила ворожий безпілотник.
Окупанти знову атакували Дніпропетровщину, внаслідок чого постраждала цивільна людина. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Відтак, за інформацією, під ударом опинилися райцентр і Марганецька громада Нікопольщини. Ворог застосував артилерію та дрони-камікадзе, скидаючи вибухівку з повітря.
Через дану агресію поранення отримала 48-річна місцева жителька. Медики надали їй необхідну допомогу, госпіталізація не знадобилася.
Обстріли пошкодили приватний будинок і господарську споруду. Водночас сили протиповітряної оборони області знищили один із ворожих безпілотників.
Нагадаємо
Повітряні Сили раніше попереджали щодо виявлення ворожих БпЛА у Дніпропетровській області.