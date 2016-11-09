Террористы "ИГ" взяли в заложники 1500 семей возле г. Мосул
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Боевики "Исламского государства" взяли в заложники 1500 семей и вывезли их в аэропорт города Мосул, передает УНН со ссылкой на пресс - центр ООН.
Об этом сообщила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани. Она сказала, что сейчас в Управлении проверяют сообщение о массовых захоронениях в окрестностях города, где продолжается военная операция по его освобождению от террористов.
"Однако в Управлении нет данных о массовых захоронениях", - добавила Р.Шамдасани.
По ее словам, в ООН продолжает поступать информация о том, что боевики похищают мирных граждан, которых заставляют передвигаться вместе с ними, а непокорных убивают.
Представитель проинформировала, что 4 ноября боевики ИГ вывезли 150 семей из города Хаммам аль-Алил в аэропорт Мосула.
Она также подтвердила, что поступила информация о том, что боевики ИГ в период с 1 по 4 ноября вероятно похитили 195 бывших иракских силовиков.
А в ночь на 3 ноября в селе в 20 км к западу от Мосула были захвачены еще 100 бывших сотрудников службы безопасности. Судьба этих 295 человек на данный момент неизвестна.
Как сообщал УНН, 29 октября, боевики "Исламского государства" захватили около 8 тыс. семей в Ираке.