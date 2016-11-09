Терористи "ІД" взяли в заручники 1500 сімей біля м.Мосул
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Бойовики “Ісламської держави” взяли в заручники 1500 сімей і вивезли їх до аеропорту міста Мосул, передає УНН з посиланням на прес — центр ООН.
Про це повідомила офіційний представник Управління Верховного комісара ООН з прав людини Равіна Шамдасані. Вона сказала, що зараз в Управлінні перевіряють повідомлення про масові поховання в околицях міста, де триває військова операція по його звільненню від терористів.
“Проте в Управлінні немає даних про масові поховання,” — додала Р.Шамдасані.
За її словами, в ООН продовжує надходити інформація про те, що бойовики викрадають мирних громадян, яких змушують пересуватися разом з ними, а непокірних вбивають.
Представник проінформувала, що 4 листопада бойовики ІД вивезли 150 сімей з міста Хаммам аль-Аліл в аеропорт Мосула.
Вона також підтвердила, що надійшла інформації про те, що бойовики ІД в період з 1 по 4 листопада імовірно викрали 195 колишніх іракських силовиків.
А в ніч на 3 листопада в селі за 20 км на захід від Мосула були захоплені ще 100 колишніх співробітників служби безпеки. Доля цих 295 осіб на даний момент невідома.
Як повідомляв УНН, 29 жовтня, бойовики “Ісламської держави” захопили близько 8 тис. сімей в Іраці.