Террористы Газа выпустила 500 ракет по Израилю
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Министр обороны Израиля Йоав Галлант выступил с заявлением и отметил достижения Армии обороны и сил безопасности страны, передает УНН, ссылаясь на Times of Israel.
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«Мы уничтожили руководство Исламского джихада. После этого ЦАХАЛ совершил сотни атак на объекты, используемые Исламским джихадом для производства и хранения оружия, и нанес существенный удар по активам этой кровожадной террористической организации».
«Превентивные удары» также наносились по ракетным пусковым установкам, готовым к запуску по Израилю. По его словам, также были обезврежены террористические очаги с противотанковым вооружением.
По информации министра, из примерно 500 ракет, выпущенных по Израилю, 100 упали в Газе, многие упали на открытой местности, некоторые были перехвачены, другие попали в дома израильтян.
«Ситуация, в которой израильские дети могут пострадать, для меня неприемлема, и я этого не допущу», — отметил он.
Текущая кампания не закончена, добавил Галлант. «Я надеюсь, что мы скоро покончим с этим, но мы готовы к тому, что это затянется».
Армия обороны Израиля заявила, что нанесла авиаудар по позициям Исламского джихада на юге сектора Газа, ранее использовавшегося для обстрела Израиля из минометов. ЦАХАЛ добавляет, что в этот час они продолжают наносить удары по целям в секторе Газа.
Удары были нанесены после того, как центральные и южные районы Израиля подверглись обстрелу ракетами.