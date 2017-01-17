Террориста "ДНР" приговорили к 9 годам в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Херсонской области к 9 годам заключения приговорили участника террористической организации "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.
Херсонским судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя с. Новоалексеевка Генического района, который обвинялся по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней) Уголовного кодекса Украины.
Мужчину признали виновным в том, что он, в период с октября 2014 по июнь 2016 года, выехав в город Донецк, добровольно вступил в ряды вооруженных бандформирований террористической организации "Донецкая народная республика" и принимал активное участие в их деятельности.
Суд согласился с позицией прокуратуры Херсонской области и приговорил обвиняемого к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.