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Терориста "ДНР" засудили до 9 років на Херсонщині

Терориста "ДНР" засудили до 9 років на Херсонщині

Київ • УНН

 • 12258 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. На Херсонщині до 9 років ув'язнення засудили учасника терористичної організації "ДНР". Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Херсонської області.

Херсонським судом винесено обвинувальний вирок стосовно жителя смт. Новоолексіївка Генічеського району, який обвинувачувався за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній) Кримінального кодексу України.

Чоловіка визнали винним у тому, що він, у період з жовтня 2014 року по червень 2016 року, виїхавши до міста Донецька, добровільно вступив до лав збройних бандформувань терористичної організації “Донецька народна республіка” та брав активну участь в їх діяльності.

Суд погодився з позицією прокуратури Херсонської області та засудив обвинуваченого до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Українські Національні Новини

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