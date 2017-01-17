Терориста "ДНР" засудили до 9 років на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. На Херсонщині до 9 років ув'язнення засудили учасника терористичної організації "ДНР". Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Херсонської області.
Херсонським судом винесено обвинувальний вирок стосовно жителя смт. Новоолексіївка Генічеського району, який обвинувачувався за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній) Кримінального кодексу України.
Чоловіка визнали винним у тому, що він, у період з жовтня 2014 року по червень 2016 року, виїхавши до міста Донецька, добровільно вступив до лав збройних бандформувань терористичної організації “Донецька народна республіка” та брав активну участь в їх діяльності.
Суд погодився з позицією прокуратури Херсонської області та засудив обвинуваченого до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.