"Тернопольгаз" перешел под управление "Нафтогаза"

АО "Тернопольгаз" перешло под управление группы "Нафтогаз". Об этом сообщила пресс-служба компании, передает УНН.

Детали

По ее данным, предприятие обслуживает около 200 тыс. домохозяйств и 3 тыс. юридических лиц. Таким образом, общее количество интегрированных в группу "Нафтогаз" газораспределительных компаний увеличилось до 23.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Галущенко - министру энергетики США: зимой атаки по энергетической инфраструктуре Украины станут более интенсивными

Обращаем внимание, что лицевые счета клиентов, тариф на распределение и реквизиты для оплаты услуг для жителей Тернопольщины остаются неизменными резюмировали в компании. - резюмировали в компании.

Дополнение

В Министерстве энергетики Украины подчеркивают, что возвращение газораспределительной инфраструктуры под контроль государства является частью реализации реформы по деолигархизации Украины, начатой президентом Владимиром Зеленским.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще 400 тысяч кубометров газа в сутки: в ноябре Украина запустила три скважины

Старт соответствующему процессу был дан в ноябре 2022 года, когда Правительство по предложению министра энергетики Германа Галущенко приняло решение о перезаключении договоров эксплуатации газораспределительных сетей государственной формы собственности, которое запустило процесс возвращения государственного имущества под контроль государства.

Напомним

На прошлой неделе "Ровногаз", "Черновцыгаз" и "Запорожгаз" были переданы под государственный контроль НАК "Нафтогаз Украины",