"Тернопольгаз" перешел под управление "Нафтогаза"
Киев • УНН
Группа Нафтогаз получила контроль над АО "Тернопольгаз", обслуживающим 200 тыс. домохозяйств и 3 тыс. юридических лиц. Этот шаг является частью реформы деолигархизации в Украине и увеличивает количество интегрированных газовых компаний Нафтогаза до 23.
АО "Тернопольгаз" перешло под управление группы "Нафтогаз". Об этом сообщила пресс-служба компании, передает УНН.
Детали
По ее данным, предприятие обслуживает около 200 тыс. домохозяйств и 3 тыс. юридических лиц. Таким образом, общее количество интегрированных в группу "Нафтогаз" газораспределительных компаний увеличилось до 23.
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Обращаем внимание, что лицевые счета клиентов, тариф на распределение и реквизиты для оплаты услуг для жителей Тернопольщины остаются неизменными резюмировали в компании.
Дополнение
В Министерстве энергетики Украины подчеркивают, что возвращение газораспределительной инфраструктуры под контроль государства является частью реализации реформы по деолигархизации Украины, начатой президентом Владимиром Зеленским.
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Старт соответствующему процессу был дан в ноябре 2022 года, когда Правительство по предложению министра энергетики Германа Галущенко приняло решение о перезаключении договоров эксплуатации газораспределительных сетей государственной формы собственности, которое запустило процесс возвращения государственного имущества под контроль государства.
Напомним
На прошлой неделе "Ровногаз", "Черновцыгаз" и "Запорожгаз" были переданы под государственный контроль НАК "Нафтогаз Украины",
"Тернопольгаз" перешел под управление "Нафтогаза"
Группа Нафтогаз получила контроль над АО "Тернопольгаз", обслуживающим 200 тыс. домохозяйств и 3 тыс. юридических лиц. Этот шаг является частью реформы деолигархизации в Украине и увеличивает количество интегрированных газовых компаний Нафтогаза до 23.
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