Тернополь и Херсон ослабляют карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Тернополе и Херсоне сегодняшнего дня ослабляется карантин. Соответствующие решения приняли местные власти на фоне улучшения эпидемической ситуации, сообщает УНН.
Херсонская область
Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС пересмотрела карантин на территории области 16 апреля. Ограничение решили ослабить.
Теперь школьники 1 - 11 классов вернутся к занятиям в школе; возобновят работу непродовольственные рынки и ТРЦ, а также разрешена работа заведений общественного питания.
Ограничения "красной зоны" действовали в Херсонской области с 8 апреля, а 9 апреля на локдаун закрылся и областной центр.
Тернополь
В областном центре Тернопольской области ученикам старших классов разрешили вернуться в школы. Однако с соблюдением карантинных ограничений - школьники будут учиться небольшими группами.
В то же время ряд ограничений, которые 8 апреля ввела местная власть все еще не будут снимать. Заведения общественного питания все еще не смогут принимать посетителей, а ТРЦ будут работать со строгим соблюдение противоэпидемических мероприятий. Запрещено проведение массовых мероприятий.