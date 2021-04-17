Тернопіль та Херсон послаблюють карантинні обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Тернополі та Херсоні відсьогодні послаблюється карантин. Відповідні рішення ухвалили представники місцевої влади на тлі покращення епідемічної ситуації, повідомляє УНН.
Херсонська область
Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС переглянула карантинні обмеження на території області 16 квітня. Обмеження вирішили послабити.
Відтепер школярі 1 — 11 класів повернуться до занять у школі; відновлять роботу непродовольчі ринки та ТРЦ, а також дозволено роботу закладів громадського харчування.
Обмеження “червоної зони” діяли у Херсонській області з 8 квітня, а 9 квітня на локдаун пішов і обласний центр.
Тернопіль
В обласному центрі Тернопільщині учням старших класів дозволили повернутися до шкіл. Однак із дотриманням карантинних обмежень — учні навчатимуться невеликими групами.
Водночас низку обмежень, яку 8 квітня запровадила місцева влада все ще не зніматимуть. Так, заклади громадського харчування все ще не зможуть приймати відвідувачів, а ТРЦ працюватимуть із суворим дотримання протиепідемічних заходів. Заборонене проведення масових заходів.