Тернополь готовится к финалу Кубка Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Тернополь готовится к финалу Кубка Украины по футболу. Об этом рассказал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
"Тернополь готовится к финалу. Уже понятно, что он не состоится 13 мая. Но как только мы будем понимать, что в Украине снова можно будет проводить футбольные матчи, на исполкоме УАФ мы рассмотрим новую дату финала Кубка Украины", - сказал он.
Павелко напомнил, что УАФ хочет на обоих полуфинальных матчах использовать систему VAR.
"По крайней мере, анализируем такую возможность, ведь на стадионах в Мариуполе и Ужгороде, чтобы использовать VAR, нужно выполнить определенные работы. Да и поединки надо будет проводить в разные дни.
Мы постоянно мониторим ситуацию, в ближайшее время планируем провести еще одну встречу в том же формате и там уже будем анализировать состояние дел, имея новую информацию", - рассказал он.
Как сообщалось в УНН, на днях, УАФ провела специальное совещание по вариантам возобновления чемпионата Украины.