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Тернопіль готується до фіналу Кубка України з футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Тернопіль готується до фіналу Кубка України з футболу. Про це розповів президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко, передає УНН із посиланням на пресслужбу УАФ.

Тернопіль готується до фіналу Кубка України з футболу

"Тернопіль готується до фіналу. Уже зрозуміло, що він не відбудеться 13 травня. Але тільки-но ми розумітимемо, що в Україні знову можна буде проводити футбольні матчі, на виконкомі УАФ ми розглянемо нову дату фіналу Кубку України", - сказав він.

Павелко нагадав, що УАФ хоче на обох півфінальних матчах використати систему VAR.

"Принаймні, аналізуємо таку можливість, адже на стадіонах у Маріуполі та Ужгороді, щоб використовувати VAR, потрібно виконати певні роботи. Та й поєдинки треба буде проводити у різні дні.

Ми постійно моніторимо ситуацію, найближчим часом плануємо провести ще одну зустріч у такому самому форматі й там уже будемо аналізувати стан справ, маючи нову інформацію", - розповів він.

Як повідомлялося в УНН, днями, УАФ провела спеціальну нараду щодо варіантів поновлення чемпіонату України.

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