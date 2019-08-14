Теракты, мародерство, дезертирство: Герой Украины рассказал о последствиях ликвидации военной прокуратуры

"Кропотливой работой каждый день военная прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законодательства в воинских частях, учреждениях и организациях. Устраняются такие виды нарушений, как злоупотребление властью, ненадлежащее использование ресурсов, отказ выполнять приказы, запугивание и другие действия, приводящие к развалу армии", - отметил он.

В Украине начнется управляемый хаос, который сейчас отсекают военные прокуроры, продолжил Гордейчук.

"Действия, происходящие на территории нашего государства, можно приравнять к воплощению теории "управляемого хаоса".

Эта теория в свое время была внедрена против СССР, сейчас взята на вооружение Россией для разрушения управления стран постсоветского пространства. Ее цель - вынести под контроль хаотизированное геополитическое окружение, не позволить или просто отложить самоуправление этих территорий. Поэтому хаос Россия создать все еще может, но достичь управления этим хаосом ей уже не удается.

Не удается по тем причинам, что военная прокуратура играет важную роль в обеспечении отпора управляемому хаосу, вооруженной агрессии и предотвращении последствий ведения на нашей территории "гибридной войны", - отметил Гордейчук.

Он принципиально настаивает на дальнейшем существовании военной прокуратуры - как в военное, так и в мирное время.

"Военными прокуратурами прежде всего обеспечивается борьба с незаконным оборотом боеприпасов, взрывчатых веществ, попадающих с территории ООС, в дальнейшем ими осуществляются все меры для препятствования реализации боеприпасов на подконтрольной Украине территории и является ключевой составляющей в применении теории хаоса и исключает попадание боеприпасов на нашу территорию.

Благодаря военным прокуратурам обеспечивается дисциплинированность среди военнослужащих, выполнение общеобязательных уставов и обязанностей, которые возложены на военнослужащих, что в дальнейшем не приведет к подрыву суверенитета изнутри нашего государства, а наоборот выступит гарантом ее целостности.

Контролировать такую мощную армию, как в Украине, очень непросто, ведь тот опыт, который мы получили с отпора вооруженной агрессии, научил всех нас одному - держаться вместе, не обособленно от беды ", - подчеркнул Герой Украины.

Гордейчук отметил, что Украина должна следовать европейским стандартам во всех сферах, в том числе и в военной.

"Украина взяла курс на европейские стандарты, мы берем пример с европейских стран, при этом сейчас не хотим замечать, что институт военной юстиции развит в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, Израиль, Польша, Италия, Румыния, Великобритания", - резюмировал он.

Мнением о ликвидации военной прокуратуры поделился и Анатолий Маркевич. В свое время он работал на различных должностях в военных прокуратурах Вооруженных сил СССР и Украины.

По его словам, сейчас в Украине нет правоохранительного органа, который мог бы полноценно заменить военную прокуратуру.

"Военные преступления, предусмотренные разделом 19 Уголовного кодекса, должны расследовать следователи Государственного бюро расследований. Эти подразделения фактически находятся в состоянии формирования, укомплектованные гражданскими следователями, которые работают по трудовым договорам. Большинство из них вообще не имеют опыта следственной работы, только около 5% ранее работали с военными формированиями.

Подразделения расположены в местах нахождения Территориальных управлений ГБР и их удаленность до объектов расследования достигает 200-300 км. Расположение этих следственных подразделений никоим образом не совпадает с военной структурой. Следственные отделы работают исключительно по территориальному принципу, для них не предусмотрены какие-либо мобильности в передислокации.

Назвать эти подразделения полностью готовыми к самостоятельному выполнению возложенных на них функций будет явным преувеличением. Довольно часто их работу выполняют более подготовленные методически и практически работники военных прокуратур, а следователи ГБР только формально считаются исполнителями следственных действий, подписывая подготовленные сотрудниками военных прокуратур документы", - сообщил он.

Напомним, заявление представителя Президента Руслана Рябошапки, которого рассматривают как кандидата на должность Генерального прокурора Украины, - относительно возможной ликвидации военной прокуратуры - подняло резонанс в обществе, разделив людей и мысли.

Рябошапке, в частности, посоветовали изучить нормативную базу, прежде чем браться за реформу прокуратуры.

Сторонники сохранения военной прокуратуры и развития военной юстиции организовали в сети на эту тему целый неформальный флешмоб.