Теракти, мародерство, дезертирство: Герой України розповів про наслідки ліквідації військової прокуратури

“Клопіткою роботою кожного дня військова прокуратура здійснює нагляд за дотриманням законодавства у військових частинах, установах та організаціях. Усуваються такі види порушень, як зловживання владою, неналежне використання ресурсів, відмова виконувати накази, залякування та інші дії, що призводять до розвалу армії”, - зазначив він.

В Україні почнеться керований хаос, який нині відсікають військові прокурори, продовжив Гордійчук.

“Дії, що відбуваються на території нашої держави, можна прирівняти до втілення теорії "керованого хаосу".

Ця теорія свого часу була впроваджена проти СРСР, зараз взята на озброєння Росією для руйнування управління країн пострадянського простору. Її мета - постановити під контроль хаотизоване геополітичне оточення, не дозволити або просто відтермінувати самоуправління цих територій. Відтак хаос Росія створити все ще може, але досягнути керування цим хаосом їй вже не вдається.

Не вдається з тих причин, що військова прокуратура відіграє важливу роль у забезпеченні відсічі керованого хаосу, збройної агресії та запобіганні наслідків ведення на нашій території "гібридної війни", - зазначив Гордійчук.

Він принципово наполягає на подальшому існуванні військової прокуратури – як у військовий, так і мирний час.

“Військовими прокуратурами передусім забезпечується боротьба з незаконним обігом боєприпасів, вибухових речовин, які потрапляють з території ООС, у подальшому ними здійснюються всі заходи задля перешкоджання реалізації боєприпасів на підконтрольній Україні території, що і є ключовою складовою у застосуванні теорії хаосу та унеможливлює потрапляння боєприпасів на нашу територію.

Завдяки військовим прокуратурам забезпечується дисциплінованість серед військовослужбовців, виконання загальнообов’язкових статутів та обов’язків, які покладені на військовослужбовців, що у подальшому не призведе до підриву суверенітету зсередини нашої держави, а навпаки виступить гарантом її цілісності.

Контролювати таку потужну армію, як в Україні, дуже непросто, адже той досвід, що ми отримали з відсічем збройної агресії, навчив всіх нас одному – триматися разом, не осторонь від біди”, - підкреслив Герой України.

Гордійчук зауважив, що Україна має слідувати європейським стандартам в усіх сферах, зокрема і у військовій.

“Україна взяла курс на європейські стандарти, ми беремо приклад з європейських країн, при цьому зараз не хочемо помічати, що інститут військової юстиції розвинутий в таких країнах, як Сполучені Штати Америки, Ізраїль, Польща, Італія, Румунія, Велика Британія”, - резюмував він.

Думкою щодо ліквідації військової прокуратури поділився і Анатолій Маркевич. Свого часу він працював на різних посадах у військових прокуратурах Збройних сил СРСР та України.

За його словами, нині в Україні немає правоохоронного органу, який міг би повноцінно замінити військову прокуратуру.

“Військові злочини, передбачені розділом 19 Кримінального кодексу, повинні розслідувати слідчі Державного бюро розслідувань. Ці підрозділи фактично перебувають у стані формування, укомплектовані цивільними слідчими, які працюють за трудовими договорами. Більшість з них взагалі не мають досвіду слідчої роботи, лише близько 5% раніше працювали з військовими формуваннями.

Підрозділи розташовані у місцях знаходження Територіальних управлінь ДБР і їх віддаленість до об’єктів розслідування досягає 200-300 км. Розташування цих слідчих підрозділів жодним чином не співпадає з військовою структурою. Слідчі відділи працюють виключно за територіальним принципом, для них не передбачено будь-якої мобільності в передислокації.

Назвати ці підрозділи повністю готовими до самостійного виконання покладених на них функцій буде явним перебільшенням. Досить часто їх роботу виконують більш підготовлені методично і практично працівники військових прокуратур, а слідчі ДБР лише формально рахуються виконавцями слідчих дій, підписуючи виготовлені працівниками військових прокуратур документи”, - повідомив він.

Нагадаємо, заява представника Президента Руслана Рябошапки, якого розглядають як кандидата на посаду Генерального прокурора України, - щодо можливої ліквідації військової прокуратури - здійняла резонанс в суспільстві, розділивши людей і думки.

Рябошапці, зокрема, порадили вивчити нормативну базу, перш ніж братися за реформу прокуратури.

Прихильники збереження військової прокуратури і розвитку військової юстиції організували в мережі на цю тему цілий неформальний флешмоб.