Теракти, мародерство, дезертирство: Герой України розповів про наслідки ліквідації військової прокуратури

ukru
04:30 • 47571 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 124298 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 155393 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 144452 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 216666 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 156720 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 189380 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 176205 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130767 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173660 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2 м/с
38 %
756 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 77188 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

22 березня, 01:42 • 65691 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

22 березня, 02:48 • 77833 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

22 березня, 03:14 • 60677 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 58952 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 141917 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 216675 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 189382 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 176209 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 144106 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 1079 перегляди
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 124304 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 104481 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 80450 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 127479 перегляди
Актуальне
Теракти, мародерство, дезертирство: Герой України розповів про наслідки ліквідації військової прокуратури

Теракти, мародерство, дезертирство: Герой України розповів про наслідки ліквідації військової прокуратури

Київ • УНН

 • 10393 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Ліквідація військових прокуратур призведе до таких незвичних явищ в Україні, як теракти із застосуванням зброї та боєприпасів у військах, дезертирства та мародерства. Про це заявив Герой України, генерал-майор, керівник Київського військового ліцею Ігор Гордійчук, коментуючи заяву заступника голови Офісу Президента Руслана Рябошапки, повідомляє УНН з посиланням на Facebook закладу.

“Клопіткою роботою кожного дня військова прокуратура здійснює нагляд за дотриманням законодавства у військових частинах, установах та організаціях. Усуваються такі види порушень, як зловживання владою, неналежне використання ресурсів, відмова виконувати накази, залякування та інші дії, що призводять до розвалу армії”, - зазначив він.

В Україні почнеться керований хаос, який нині відсікають військові прокурори, продовжив Гордійчук.

“Дії, що відбуваються на території нашої держави, можна прирівняти до втілення теорії "керованого хаосу".

Ця теорія свого часу була впроваджена проти СРСР, зараз взята на озброєння Росією для руйнування управління країн пострадянського простору. Її мета - постановити під контроль хаотизоване геополітичне оточення, не дозволити або просто відтермінувати самоуправління цих територій. Відтак хаос Росія створити все ще може, але досягнути керування цим хаосом їй вже не вдається.

Не вдається з тих причин, що військова прокуратура відіграє важливу роль у забезпеченні відсічі керованого хаосу, збройної агресії та запобіганні наслідків ведення на нашій території "гібридної війни", - зазначив Гордійчук.

Він принципово наполягає на подальшому існуванні військової прокуратури – як у військовий, так і мирний час.

“Військовими прокуратурами передусім забезпечується боротьба з незаконним обігом боєприпасів, вибухових речовин, які потрапляють з території ООС, у подальшому ними здійснюються всі заходи задля перешкоджання реалізації боєприпасів на підконтрольній Україні території, що і є ключовою складовою у застосуванні теорії хаосу та унеможливлює потрапляння боєприпасів на нашу територію.

Завдяки військовим прокуратурам забезпечується дисциплінованість серед військовослужбовців, виконання загальнообов’язкових статутів та обов’язків, які покладені на військовослужбовців, що у подальшому не призведе до підриву суверенітету зсередини нашої держави, а навпаки виступить гарантом її цілісності.

Контролювати таку потужну армію, як в Україні, дуже непросто, адже той досвід, що ми отримали з відсічем збройної агресії, навчив всіх нас одному – триматися разом, не осторонь від біди”, - підкреслив Герой України.

Гордійчук зауважив, що Україна має слідувати європейським стандартам в усіх сферах, зокрема і у військовій.

“Україна взяла курс на європейські стандарти, ми беремо приклад з європейських країн, при цьому зараз не хочемо помічати, що інститут військової юстиції розвинутий в таких країнах, як Сполучені Штати Америки, Ізраїль, Польща, Італія, Румунія, Велика Британія”, - резюмував він.

Думкою щодо ліквідації військової прокуратури поділився і Анатолій Маркевич. Свого часу він працював на різних посадах у військових прокуратурах Збройних сил СРСР та України.

За його словами, нині в Україні немає правоохоронного органу, який міг би повноцінно замінити військову прокуратуру.

“Військові злочини, передбачені розділом 19 Кримінального кодексу, повинні розслідувати слідчі Державного бюро розслідувань. Ці підрозділи фактично перебувають у стані формування, укомплектовані цивільними слідчими, які працюють за трудовими договорами. Більшість з них взагалі не мають досвіду слідчої роботи, лише близько 5% раніше працювали з військовими формуваннями.

Підрозділи розташовані у місцях знаходження Територіальних управлінь ДБР і їх віддаленість до об’єктів розслідування досягає 200-300 км. Розташування цих слідчих підрозділів жодним чином не співпадає з військовою структурою. Слідчі відділи працюють виключно за територіальним принципом, для них не передбачено будь-якої мобільності в передислокації.

Назвати ці підрозділи повністю готовими до самостійного виконання покладених на них функцій буде явним перебільшенням. Досить часто їх роботу виконують більш підготовлені методично і практично працівники військових прокуратур, а слідчі ДБР лише формально рахуються виконавцями слідчих дій, підписуючи виготовлені працівниками військових прокуратур документи”, - повідомив він.

Нагадаємо, заява представника Президента Руслана Рябошапки, якого розглядають як кандидата на посаду Генерального прокурора України, - щодо можливої ліквідації військової прокуратури - здійняла резонанс в суспільстві, розділивши людей і думки.

Рябошапці, зокрема, порадили вивчити нормативну базу, перш ніж братися за реформу прокуратури.

Прихильники збереження військової прокуратури і розвитку військової юстиції організували в мережі на цю тему цілий неформальний флешмоб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,219.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,988.36