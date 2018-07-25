Тепловики не спешат реструктуризировать миллиардные долги за газ - Зубко

“Задолженность теплоснабжающих предприятий за потребленный газ на начало года составляла 23 млрд грн. За счет принятого закона о реструктуризации долгов мы позволили этим предприятиям „снять“ с себя долговое бремя в размере 5,7 млрд грн. Совершенно не понятно, почему предприятия не используют эту возможность, и затягивают с реструктуризацией”, — сказал Зубко.

Как уточнил он, на сегодня лишь 42 предприятия подписали договора о реструктуризации и дали местные гарантии.

Зубко подчеркнул, что предприятия с наибольшей задолженностью за потребленный газ, до сих пор не заключили договора о реструктуризации: КП “Харьковские тепловые сети” — задолженность 1,160 млрд грн, “Донецктеплокоммунэнерго” (819 млн), “Криворожтеплосеть” (550 млн), “Днепровская теплоэлектроцентраль” (442 млн), Харьковская “ТЭЦ — 5” (359 млн) и “Киевэнерго” (308 млн).

Министр регионального развития поручил главам ОГА провести совещания и выяснить причины торможения договорной работы по реструктуризации долгов предприятий ТКЭ.

Напомним, по состоянию на 26 июня долги за газ у теплоснабжающих предприятий составляли 26 млрд 173 млн грн.