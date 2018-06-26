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Борги за газ теплопостачальних підприємств складають 26,173 млрд грн

Борги за газ теплопостачальних підприємств складають 26,173 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. На сьогодні борги за газ у теплопостачальних підприємств складають 26 млрд 173 млн грн. Про це під час селекторної наради щодо підготовки до нового опалювального сезону 2018-2019 рр. заявив Перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз" Сергій Перелома, передає кореспондент УНН.

"ТКЕ (теплокомуненерго – ред.) у нас поділяється на дві групи: теплопостачальні підприємства і ТЕЦ. Так ось борги по теплопостачальним підприємствам (за газ – ред.) сьогодні складають 26 млрд 173 млн грн, з них – майже 19 млрд грн це природний газ, який був спожитий на протязі останнього опалювального сезону", - повідомив С.Перелома.

Як повідомляв УНН, на сьогоднішній день в Україні є сім підприємств, які мають найбільшу заборгованість з оплати за газ. Про це під час селекторної наради щодо підготовки до нового опалювального сезону 2018-2019 рр. заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Українські Національні Новини

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