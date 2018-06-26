Борги за газ теплопостачальних підприємств складають 26,173 млрд грн

"ТКЕ (теплокомуненерго – ред.) у нас поділяється на дві групи: теплопостачальні підприємства і ТЕЦ. Так ось борги по теплопостачальним підприємствам (за газ – ред.) сьогодні складають 26 млрд 173 млн грн, з них – майже 19 млрд грн це природний газ, який був спожитий на протязі останнього опалювального сезону", - повідомив С.Перелома.



Як повідомляв УНН, на сьогоднішній день в Україні є сім підприємств, які мають найбільшу заборгованість з оплати за газ. Про це під час селекторної наради щодо підготовки до нового опалювального сезону 2018-2019 рр. заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.