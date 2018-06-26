В уряді назвали підприємства з найбільшою заборгованістю за газ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. На сьогоднішній день в Україні є сім підприємств, які мають найбільшу заборгованість з оплати за газ. Про це під час селекторної наради щодо підготовки до нового опалювального сезону 2018-2019 рр. заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.
“В мене виникають прості питання щодо найбільших боржників за газ. У нас вже списано штрафів і пені — 6,4 млрд (гривень — ред.). Але коли ми дивимось за реєстрами, хто конкретно і яким чином розраховується, то на сьогоднішній день картина складається дуже просто. Сім підприємств, які мають найбільшу заборгованість з оплати за газ... Перше місце — КП „Харківські теплові мережі“, яке має заборгованість 1,16 млрд грн”, — повідомив Г.Зубко.
Міністр додав, що крім того, серед боржників “Донецьктеплокомуненерго” (819 млн) та “Криворожтепломережа” (550 млн).
“По укладанню договорів щодо реструктуризації (боргів — ред.)... 197 підприємств вже включені (до реєстру боржників — ред.) — тільки 35 підписало договори про реструктуризацію”, — резюмував Зубко.
Як повідомляв УНН, заборгованість за електроенергію в Луганській область з неконтрольованих територій становить 1,5 млрд гривень.