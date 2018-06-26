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В правительстве назвали предприятия с наибольшей задолженностью за газ

В правительстве назвали предприятия с наибольшей задолженностью за газ

Киев  •  УНН

 • 13157 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. На сегодняшний день в Украине есть семь предприятий, у которых наибольшая задолженность по оплате за газ. Об этом во время селекторного совещания по подготовке к новому отопительному сезону 2018-2019 гг. заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.

"У меня возникают простые вопросы по поводу крупнейших должников за газ. У нас уже списано штрафов и пени - 6,4 млрд (гривен - ред.). Но когда мы смотрим по реестрам, кто конкретно и каким образом рассчитывается, то на сегодняшний день картина складывается очень просто. Семь предприятий, имеющих наибольшую задолженность по оплате за газ... Первое место - КП "Харьковские тепловые сети", которое имеет задолженность 1,16 млрд грн", - сообщил Г.Зубко.

Министр добавил, что, кроме того, среди должников - "Донецктеплокоммунэнерго" (819 млн) и "Криворожтеплосеть" (550 млн).

"По заключению договоров о реструктуризации (долгов - ред.)... 197 предприятий уже включены (в реестр должников - ред.) - только 35 подписало договоры о реструктуризации", - резюмировал Зубко.

Как сообщал УНН, задолженность за электроэнергию в Луганской области с неконтролируемых территорий составляет 1,5 млрд гривен.

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