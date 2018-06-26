Долги за газ теплоснабжающих предприятий составляют 26,173 млрд грн

"ТКЭ (теплокоммунэнерго - ред.) у нас делится на две группы: теплоснабжающие предприятия и ТЭЦ. Так вот долги по теплоснабжающим предприятиям (за газ - ред.) сегодня составляют 26 млрд 173 млн грн, из них - почти 19 млрд грн это природный газ, потребленный в течение последнего отопительного сезона", - сообщил С.Перелома.



Как сообщал УНН, на сегодняшний день в Украине есть семь предприятий, которые имеют наибольшую задолженность по оплате за газ. Об этом во время селекторного совещания по подготовке к новому отопительному сезону 2018-2019 гг. заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.