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Долги за газ теплоснабжающих предприятий составляют 26,173 млрд грн

Долги за газ теплоснабжающих предприятий составляют 26,173 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 9505 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. На сегодня долги за газ у теплоснабжающих предприятий составляют 26 млрд 173 млн грн. Об этом во время селекторного совещания по подготовке к новому отопительному сезону 2018-2019 гг. заявил первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз" Сергей Перелома, передает корреспондент УНН.

"ТКЭ (теплокоммунэнерго - ред.) у нас делится на две группы: теплоснабжающие предприятия и ТЭЦ. Так вот долги по теплоснабжающим предприятиям (за газ - ред.) сегодня составляют 26 млрд 173 млн грн, из них - почти 19 млрд грн это природный газ, потребленный в течение последнего отопительного сезона", - сообщил С.Перелома.

Как сообщал УНН, на сегодняшний день в Украине есть семь предприятий, которые имеют наибольшую задолженность по оплате за газ. Об этом во время селекторного совещания по подготовке к новому отопительному сезону 2018-2019 гг. заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

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