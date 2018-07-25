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Тепловики не поспішають реструктуризувати мільярдні борги за газ - Зубко

Тепловики не поспішають реструктуризувати мільярдні борги за газ - Зубко

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Теплопостачальні підприємства затягують реструктуризацію боргів за газ. Про це під час селекторної наради щодо підготовки до опалювального сезону сказав голова Мінрегіону Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.

“Заборгованість теплопостачальних підприємств за спожитий газ на початок року становила 23 млрд грн. За рахунок прийнятого закону про реструктуризацію боргів ми дали можливість цим підприємствам „зняти“ з себе борговий тягар у розмірі 5,7 млрд грн. Абсолютно не зрозуміло, чому підприємства не використовують цю можливість, та затягують з реструктуризацією”, — сказав Зубко.

Як уточнив він, на сьогодні лише 42 підприємства підписали договори про реструктуризацію і дали місцеві гарантії.
Зубко підкреслив, що підприємства з найбільшою заборгованістю за спожитий газ, досі не уклали договори про реструктуризацію: КП “Харківські теплові мережі” — заборгованість 1,160 млрд грн, “Донецьктеплокомуненерго” (819 млн), “Криворіжтепломережа” (550 млн), “Дніпровська теплоелектроцентраль” (442 млн), Харківська “ТЕЦ — 5” (359 млн) і “Київенерго” (308 млн).

Міністр регіонального розвитку доручив головам ОДА провести наради і з’ясувати причини гальмування договірної роботи з реструктуризації боргів підприємств ТКЕ.

Нагадаємо, станом на 26 червня борги за газ у теплопостачальних підприємств складали 26 млрд 173 млн грн.

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