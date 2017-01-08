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Теплоснабжение в Приморском районе Одессы восстановили после прорыва трубы

Теплоснабжение в Приморском районе Одессы восстановили после прорыва трубы

Киев • УНН

 • 9644 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Теплосеть в Приморском районе в Одессе в воскресенье утром отремонтировали и восстановили теплоснабжение. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН.

"Аварийно-восстановительные работы завершены на магистральной сети Приморского района Одессы. Теплоснабжение в доме и двух социальных объекта восстановлено ", - написал Г.Зубко.

Напомним, вчера в 13:15 в Приморском районе Одессы произошел прорыв трубы теплотрассы диаметром 300 мм. В результате без теплоснабжения остались 35 домов, два медицинских учреждения (военный госпиталь и областной туберкулезный диспансер). К ликвидации порыва были привлечены три аварийные бригады.

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