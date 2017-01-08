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Теплопостачання у Приморському районі Одеси відновили після прориву труби

Теплопостачання у Приморському районі Одеси відновили після прориву труби

Київ • УНН

 • 9644 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Тепломережу в Приморському районі в Одесі у неділю зранку відремонтували та відновили теплопостачання. Про це на своїй сторінці у Facebook написав віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН.

“Аварійно-відновлювальні роботи завершені на магістральної мережі Приморського району м.Одеси. Теплопостачання в будинки та два соціальних об’єкти відновлено”, — написав Г.Зубко.

Нагадаємо, вчора о 13:15 в Приморському районі Одеси стався прорив труби теплотраси діаметром 300 мм. У результаті без теплопостачання залишилось 35 будинків, два медичних заклади (військовий шпиталь та обласний туберкульозний диспансер). До ліквідації пориву були залучені три аварійні бригади.

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