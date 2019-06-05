Теплокоммунэнерго обязали согласовывать с общинами международные кредиты
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Сегодня правительство приняло решение, согласно которому предприятия коммунальной теплоэнергетики, заимствуя кредитные средства международных финансовых организаций, должны согласовать это решение с соответствующим органом местного самоуправления. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу чиновника.
"Мы утверждаем прозрачный механизм реализации инвестиционных проектов в области теплоснабжения. Теперь ТКЭ, заимствуя кредитные средства международных финансовых организаций, должна согласовать это решение с органом местного самоуправления, который представляет интересы соответствующей теробщины и устанавливает тарифы для предприятий", - сказал Зубко на заседании, комментируя принятие соответствующего правительственного постановления.
По его словам, в Украине функционирует более 1600 предприятий теплоснабжения, 70% из которых нуждается в модернизации.
"Сумма их убытков - 4,2 млрд грн или 68% от общих убытков по всем предприятиям отрасли. Сегодняшнее решение позволит улучшить инвестиционную деятельность предприятий и в то же время сделать прозрачными отношения между поставщиками услуг, потребителями и местным самоуправлением", - отметил вице-премьер.
В пресс-службе отметили, что ранее парламентом был принят закон по защите счетов предприятий в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, через которые осуществляется инвестиционная деятельность с участием международных финансовых организаций.
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