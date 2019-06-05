Теплокомуненерго зобов'язали узгоджувати з громадою міжнародні кредити
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Сьогодні уряд ухвалив рішення, відповідно до якого підприємства комунальної теплоенергетики, запозичуючи кредитні кошти міжнародних фінансових організацій, мають узгодити це рішення з відповідним органом місцевого самоврядування. Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу урядовця.
"Ми затверджуємо прозорий механізм реалізації інвестиційних проектів в галузі теплопостачання. Відтепер ТКЕ, запозичуючи кредитні кошти міжнародних фінансових організацій, має узгодити це рішення з органом місцевого самоврядування, який представляє інтереси відповідної тергромади та встановлює тарифи для підприємств", - сказав Зубко на засіданні, коментуючи ухвалення відповідної урядової постанови.
З його слів, в Україні функціонує понад 1600 підприємств теплопостачання, 70% з яких потребує модернізації.
"Сума їх збитків - 4,2 млрд грн або 68% від загальних збитків по всіх підприємствах галузі. Сьогоднішнє рішення дасть змогу покращити інвестиційну діяльність підприємств і в той же час зробити прозорими відносини між постачальниками послуг, споживачами і місцевим самоврядуванням", - зазначив віце-прем’єр.
У прес-службі зазначили, що раніше парламентом було ухвалено закон щодо захисту рахунків підприємств у сферах тепло-, водопостачання та водовідведення, через які здійснюється інвестиційна діяльність за участю міжнародних фінансових організацій.
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