Теплокомуненерго зобов'язали узгоджувати з громадою міжнародні кредити

КИЇВ. 5 червня. УНН. Сьогодні уряд ухвалив рішення, відповідно до якого підприємства комунальної теплоенергетики, запозичуючи кредитні кошти міжнародних фінансових організацій, мають узгодити це рішення з відповідним органом місцевого самоврядування. Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу урядовця.