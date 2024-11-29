Тепло но снежно: прогноз погоды на 29 ноября

Сегодня, 29 ноября, в Украине будет ощутимо теплее. Местами предполагается мокрый снег и дождь. Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В западных, Житомирской, в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях ожидается дождь, а местами будет идти мокрый снег. На остальной территории осадков не предвидится. В северных, Винницкой и Хмельницкой областях, а также в Карпатах, возможна гололедица на дорогах.

Ветер будет юго-восточный, а в западных областях позже сменится на северо-западный. Скорость ветра составит 5-10 м / с. Температура в течение суток будет варьироваться от 2° тепла до 3° мороза. Ночью в восточных областях ожидается 1-6° мороза, а днем на Западе и юге страны будет 3-8° тепла. В Одесской области и Крыму температура будет достигать значения 12°.

На Киевщине ночью осадков не предвидится, но днем ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах местами может быть гололедица. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м / с.

Температура в течение суток в Киеве составит ночью 0-2° мороза, а днем 0-2° тепла.