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Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тепло и преимущественно без осадков: прогноз погоды на сегодня

Тепло и преимущественно без осадков: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 05:19  •  7842 просмотра

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На большинстве территории Украины 25 сентября ожидается сухая погода. Кратковременные дожди возможны лишь на западе. Температура днем будет достигать 23-28°C, на западе 18-23°C.

На большинстве территории Украины сегодня ожидается сухая погода. Кратковременные дожди возможны только на западе. Температура днем будет достигать 23-28°C, на западе 18-23°C, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 25 сентября ночью на Прикарпатье и Закарпатье, днем в западных областях кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с.    

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днем 23-28°, в западных областях 18-23°.

В Киевской области

Без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 9-14°, днем 23-28°; в Киеве ночью 11-13°, днем 25-27°.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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