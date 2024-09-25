Тепло и преимущественно без осадков: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
На большинстве территории Украины 25 сентября ожидается сухая погода. Кратковременные дожди возможны лишь на западе. Температура днем будет достигать 23-28°C, на западе 18-23°C.
На большинстве территории Украины сегодня ожидается сухая погода. Кратковременные дожди возможны только на западе. Температура днем будет достигать 23-28°C, на западе 18-23°C, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 25 сентября ночью на Прикарпатье и Закарпатье, днем в западных областях кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков.
Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днем 23-28°, в западных областях 18-23°.
В Киевской области
Без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 9-14°, днем 23-28°; в Киеве ночью 11-13°, днем 25-27°.