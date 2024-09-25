Тепло та переважно без опадів: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
На більшості території України 25 вересня очікується суха погода. Короткочасні дощі можливі лише на заході. Температура вдень сягатиме 23-28°C, на заході 18-23°C.
На більшості території України сьогодні очікується суха погода. Короткочасні дощі можливі лише на заході. Температура вдень сягатиме 23-28°C, на заході 18-23°C, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 25 вересня вночі на Прикарпатті та Закарпатті, вдень у західних областях короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів.
Вітер південний та південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°; вдень 23-28°, у західних областях 18-23°.
На Київщині
Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 23-28°; у Києві вночі 11-13°, вдень 25-27°.