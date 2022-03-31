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Теперь встреча недругов будет по-другому происходить: Ким пообещал отомстить после удара по ОГА

Киев • УНН

 • 160984 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким в видеообращении о ситуации в области 31 марта заявил, что встречать российских оккупантов теперь будуть “по-другому”, пишет УНН.

Теперь встреча недругов будет по-другому происходить: Ким пообещал отомстить после удара по ОГА

Цитата

"Еще наверное день-два и мы восстановим максимальную производительность. Мы восстановили уже печати, реестры, списки. Закончим спасательную операцию. Перераспредилили всех людей, пересобрали команду, обновили задачи, кое-что мы сейчас немножко изменим для того, чтоб максимально эффективно надавать засранцам. По театру боевых действий: я это все запомнил. Мы все помним, за своих, за всех, отомстим. Так что теперь, ребята, вы там извините все, но будет немного по-другому по встрече наших недругов", - сказал Ким в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Детали

По его словам, в ОГА рассматривают уменьшение раздачи гуманитарных грузов – отправлять их только в освобожденные села. Планируется также помогать бизнесу, по логистике упрощать перемещение по области "определенных грузов".

"Линию обороны мы тоже хотим сместить для того, чтоб быть немного увереннее. Увеличилось у нас тут обстрелов. Каждый раз стреляют, стреляют, хотят нас напугать. Ничего не получится", - заявил глава ОГА.

Он сообщил также, что в Николаев начали возвращаться жители.

Ранее

Как стало известно от председателя ОГА Виталия Кима, российские оккупанты пробили насквозь здание Николаевской областной государственной администрации.

На сегодня известно о 20 жертвах нападения рашистских оккупантов.

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