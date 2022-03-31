Вражеский удар по Николаевской ОГА: количество жертв возросло до 20

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"По состоянию на 13:00 31 марта после попадания вражеской ракеты в здание облгосадминистрации погибли 20 человек (спасателями из-под завалов извлечено 19 тел и 1 человек умер в реанимации). Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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Как стало известно от председателя ОГА Виталия Кима, российские оккупанты пробили насквозь здание Николаевской областной государственной администрации.

Позже было начато расследование относительно ракетного удара по ОДА в Николаеве.