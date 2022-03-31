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Вражеский удар по Николаевской ОГА: количество жертв возросло до 20

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Количество погибших в результате ракетного удара по Николаевской облгосадминистрации возросло до 20. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области, пишет УНН.

Вражеский удар по Николаевской ОГА: количество жертв возросло до 20

Цитата

"По состоянию на 13:00 31 марта после попадания вражеской ракеты в здание облгосадминистрации погибли 20 человек (спасателями из-под завалов извлечено 19 тел и 1 человек умер в реанимации). Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Дополнение

Как стало известно от председателя ОГА Виталия Кима, российские оккупанты пробили насквозь здание Николаевской областной государственной администрации.

Позже было начато расследование относительно ракетного удара по ОДА в Николаеве.

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