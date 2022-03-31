Ворожий удар по Миколаївській ОДА: кількість жертв зросла до 20
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Миколаївській облдержадміністрації зросла до 20. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області, пише УНН.
Цитата
"Станом на 13:00 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації загинуло 20 людей (рятувальниками з-під завалів вилучено 19 тіл та 1 людина померла у реанімації). Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Як стало відомо від голови ОДА Віталія Кіма, російські окупанти пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.
Згодом було розпочато розслідування щодо здійснення ракетного удару по ОДА у Миколаєві.