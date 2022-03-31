Тепер зустріч недругів буде по-іншому відбуватись: Кім пообіцяв помститися після удару по ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у відеозверненні про ситуацію в області 31 березня заявив, що зустрічати російських окупантів тепер будуть "по-іншому", пише УНН.
Цитата
"Ще напевно день-два і ми відновимо максимальну продуктивність. Ми відновили вже печатки, реєстри, списки. Закінчимо рятувальну операцію. Перерозподілили всіх людей, пересобрали команду, оновили завдання, дещо ми зараз трошки змінимо для того, щоб максимально ефективно надавати засранцям. По театру бойових дій: я це все запам'ятав. Ми всі пам'ятаємо, за своїх, за всіх, помстимося. Так що тепер, хлопці, Ви там вибачте все, але буде трохи по-іншому по зустрічі наших недругів", - сказав Кім у відеозверненні, опублікованому в Telegram-каналі.
Деталі
За його словами, в ОДА розглядають зменшення роздачі гуманітарних вантажів - відправляти їх тільки у звільнені села. Планується також допомагати бізнесу, з логістики спрощувати переміщення по області "певних вантажів".
"Лінію оборони ми теж хочемо змістити для того, щоб бути трохи впевненіше. Побільшало у нас тут обстрілів. Кожен раз стріляють, стріляють, хочуть нас налякати. Нічого не вийде", - заявив голова ОДА.
Він повідомив також, що в Миколаїв почали повертатися жителі.
Раніше
Як стало відомо від голови ОДА Віталія Кіма, російські окупанти пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.
На сьогодні відомо про 20 жертв нападу рашистських окупантів.